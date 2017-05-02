Габи: основной и запасной составы «Реала»? Несерьёзно ставить такой вопрос

Полузащитник мадридского «Атлетико» Фернандес Габи отметил, что нет никакого смысла говорить об основном и запасном составах «Реала». Футболист сказал это в преддверии первого матча полуфинала Лиги чемпионов между столичными командами.
«Основной и запасной составы «Реала»? Несерьёзно ставить такой вопрос. В составе «Реала» выступают великие футболисты. Каждый из них может быть игроком стартового состава в любой команде мира», — приводит слова Габи Marca.
Первая игра между «Реалом» и «Атлетико» состоится 2 мая на поле «сливочных», ответная – 10 мая.