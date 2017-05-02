Райола: карьера Ибрагимовича из-за травмы не заканчивается

Футбольный агент Мино Райола, представляющий интересы нападающего «Манчестер Юнайтед» Златана Ибрагимовича, рассказал о состоянии здоровья игрока. Накануне 35-летний швед был успешно прооперирован в связи с травмой колена.
«Златан Ибрагимович успешно прооперирован. Он будет восстанавливаться в США, под присмотром врачей. Карьера Ибрагимовича из-за травмы не заканчивается. Пока будет проходить реабилитация, какие-либо комментарии Златан или врачи делать не будут. Дополнительная информация появится позже», — цитирует Райолу Goal.
Ранее Златан Ибрагимович отказался продлевать контракт с «МЮ», посчитав, что будет несправедливо получать зарплату, когда он не может помочь команде. Таким образом в июне этого года нападающий станет свободным агентом.