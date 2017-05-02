«Локомотив» в финале Кубка России сыграет в зелёной форме, «Урал» — в оранжевой

«Локомотив» и «Урал» определились с формой, в которой сыграют в финале Кубка России сезона-2016/17. Москвичи в роли номинальных гостей будут играть в зелёном комплекте, а екатеринбуржцы — в оранжевых футболках.
На пути в финал «Урал» провёл четыре матча, оставив за бортом турнира «Челябинск», «Амкар», «Краснодар» и «Рубин». В свою очередь «Локомотив» выбил из розыгрыша Кубка «Химки», «Крылья Советов», «Тосно» и «Уфу».
Финал Кубка России «Урал» — «Локомотив» состоится сегодня, 2 мая. Начало – в 18:45 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.