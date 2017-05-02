Маслов: жду от предстоящих матчей с ЦСКА и «Спартаком» аншлагов в Перми

Исполнительный директор «Амкара» Денис Маслов рассказал, какие задачи пермская команда будет решать в оставшихся четырёх матчах РФПЛ. После 26 туров пермяки занимают в таблице девятое место.
«Те же самые задачи, которые мы решаем на протяжении всего сезона. Выкладываться в каждой игре, стараться улучшать качество футбола и развивать игроков. Я обратил внимание, что примерно такие вопросы Гаджи Муслимовичу задают почти после каждой игры, и мне трудно добавить что-то новое. Могу только сказать, что мы в этом плане всегда честны перед болельщиками, поскольку не обещаем им покорения тех высот, к штурму которых клуб пока не готов.
А самое главное, чего я жду от предстоящих матчей с ЦСКА и «Спартаком», — это аншлагов на «Звезде». Мы соскучились по полным трибунам. И конечно, хочется красиво завершить сезон домашней игрой с «Рубином», — цитирует Маслова пресс-служба пермской команды.