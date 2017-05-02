Осинов: в последнее время «Ростов» гремит, нас уважают, это заслуга Бердыева

Бывший футболист «Ростова», ныне советник генерального директора ростовской команды Михаил Осинов высказал мнение, что нынешние успехи клуба связаны с вице-президентом «Ростова», бывшим главным тренером Курбаном Бердыевым.
«Если бы мне несколько лет назад сказали, что мы будем играть в Лиге чемпионов или Лиге Европы, я бы никогда в это не поверил. В последнее время команда гремит, обыгрывает лучшие клубы мира, достойно представляет Россию в еврокубках. Нас стали уважать, и это заслуженно. Это заслуга Курбана Бекиевича. С ним хотят работать. Он может дать игроку очень много, главное — слушать его.
Чем отличается нынешний «Ростов» от того, что происходило прежде? Все иначе. Порядок в команде формирует тренер, и сейчас «Ростов» выглядит очень дисциплинировано. Это проявляется в быту и на поле», — цитирует Осинова официальный сайт «Ростова».