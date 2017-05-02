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«Челси» проявляет интерес к защитнику «Саутгемптона» Суарешу

2 мая 2017, вторник. 12:35. Футбол

Защитник «Саутгемптона» Седрик Рикарду Алвеш Суареш может по окончании сезона сменить клубную прописку. A Bola сообщает, что португалец попал в сферу интересов «Челси».

Главный тренер лондонцев Антонио Конте хочет укрепить правый фланг обороны, и Суареш является одной из приоритетных целей. Португалец два года играет в Туманном Альбионе и уже адаптировался к английскому футболу.

В текущем сезоне 25-летний футболист принял участие в 30 официальных матчах за «Саутгемптон» и отдал 3 результативные передачи.

В ноябре прошлого года сообщалось, что Седрик Суареш входит в сферу интересов «Барселоны».

Источник: A Bola Сообщить об ошибке
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Саутгемптон Челси Седрик Суареш Трансферы
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