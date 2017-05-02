Шашков: судьи профессионально отработали на матче «Крылья Советов» — «Оренбург»

Генеральный директор «Крыльев Советов» Виталий Шашков остался доволен работой судейской бригады во главе с Сергеем Карасёвым на матче 26-го тура РФПЛ с «Оренбургом» (1:1). На 84-й минуте Андрей Малых придержал руками Сергея Корниленко в своей штрафной, и судья назначил пенальти, с которого хозяева сравняли счёт. После финального свистка форвард «Оренбурга» Благой Георгиев назвал Корниленко актёром.
«Слова Благого Георгиева про назначенный в ворота «Оренбурга» пенальти? Это всё эмоции на поле. Ничего странного в действиях Сергея Карасёва я не увидел. Судейская бригада профессионально отработала на нашем матче с «Оренбургом», — сказал Шашков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Гринчиком.
Видеообзор матча можно посмотреть на «Чемпионате».