Эззатолахи: «Краснодар» — очень солидная команда, один из лидеров в России

Полузащитник «Анжи» Саид Эззатолахи поделился мнением о прошедшем матче 26-го тура РФПЛ с «Краснодаром». Встреча завершилась ничьей — 0:0.
«Краснодар» — это очень солидная команда, которая является одним из лидеров в России, а также участником Лиги Европы. Мы начали неплохо, имели пару моментов, но реализовать их, к сожалению, не смогли. В дальнейшем «Краснодар», скажем так, поддавил. Но мы оказали сопротивление и более того сами на контратаках старались идти вперёд и оказывать давление на ворота краснодарцев. Все футболисты команды рады заработанному очку на выезде.
После выхода на поле я пытался усилить игру. В этом плане для меня проблем не было, это моя работа. И я рад, что в итоге все наши усилия привели к положительному результату. Теперь будем готовиться к следующему матчу, в котором встретимся с «Локомотивом», — цитирует Эззатолахи пресс-служба «Анжи».