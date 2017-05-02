Марку Силва может покинуть «Халл Сити» и возглавить «Порту»

Главный тренер «Халл Сити» Марку Силва, работающий с командой с января 2017 года, летом может перебраться на родину. Observador сообщает, что специалист интересен «Порту».
Руководство «драконов» раздумывает над будущим главного тренера Нуну Эшпириту Санту, чей контракт действует до лета 2018 года. По данным источника, если «Порту» не выиграет чемпионат Португалии, 43-летний специалист будет отправлен в отставку и его место займёт Силва.
За три тура до конца сезона в португальской Примейре «Порту» занимает второе место и отстаёт от лидирующей «Бенфики» на три очка.
Таблицу чемпионата Португалии можно посмотреть на «Чемпионате»