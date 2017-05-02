Оуэн: думаю, «Реал» выйдет в финал Лиги чемпионов и выиграет его

Бывший нападающий мадридского «Реала» Майкл Оуэн поделился мнением о перспективах команды в Лиге чемпионов. В полуфинальных баталиях турнира подопечным Зинедина Зидана предстоит помериться силами с «Атлетико».
«Думаю, «Реал» выйдет в финал Лиги чемпионов и выиграет его. Полуфинальные матчи будут интересными. «Реал» является фаворитом, но не потому, что намного превосходит соперника. Нужно верить в команду», — приводит слова Оуэна интернет-портал Goal.
Первая игра между «Реалом» и «Атлетико» состоится 2 мая на поле «сливочных», ответная – 10 мая.