«Реал» – «Атлетико»: текстовая онлайн-трансляция начнётся в 21:45

2 мая в Мадриде на стадионе «Сантьяго Бернабеу» состоится первый матч полуфинала Лиги чемпионов между «Реалом» и «Атлетико». Встреча начнётся в 21:45 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Реал» – «Атлетико».
Встречу 02.05.2017 рассудит английская бригада арбитров во главе с Мартином Аткинсоном.
Ранее команды встречались друг с другом 169 раз. 90 матчей закончились победой «Реала», 38 раз команды сыграли вничью, и 41 раз сильнее оказывались футболисты «Ателтико». Последняя встреча между командами состоялась 8 апреля 2017 года и завершилась вничью со счётом 1:1.