«Аталанта» подписала контракт с форвардом сборной Дании Корнелиусом

Нападающий сборной Дании Андреас Корнелиус продолжит карьеру в Италии. 24-летний футболист подписал контракт с «Аталантой». Информация появилась на официальном сайте клуба.
В «Аталанту» Корнелиус перебрался из «Копенгагена», с которым был связан контрактными обязательствами до декабря 2018 года. Финансовые детали и срок договора не разглашаются. В силу контракт вступит по окончании сезона-2016/17.
В нынешнем сезоне нападающий принял участие в 25 матчах датской Суперлиги (19 в основном составе) и забил 11 голов. В активе Корнелиуса 11 матчей и 3 гола за сборную Дании.