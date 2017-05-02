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Агент: уход Каборе? Об этом пишут интриганы, желающие ослабить игру «Краснодара»

2 мая 2017, вторник. 14:27. Футбол

Дмитрий Селюк, агент полузащитника «Краснодара» Шарля Каборе, прокомментировал информацию некоторых СМИ, согласной которой его клиент летом может покинуть краснодарскую команду.

«Уход Каборе из „Краснодара“? Ко мне никто не обращался. Эту информацию распространяют интриганы, конкуренты „Краснодара“, хотят, чтобы он ушёл. Думаю, это происки людей, которые хотят ослабить „Краснодар“. Шарль значимый игрок для клуба, фундаментальный футболист для обороны.

Я уверен, что Сергей Галицкий, именно он, будет против его продажи. Я точно знаю, что определённые люди ещё зимой хотели, чтобы Каборе ушёл, но лично Галицкий был против", — сказал Селюк в разговоре с корреспондентом «Чемпионата» Полиной Куимовой.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
ФК Краснодар Дмитрий Селюк Шарль Каборе Футбольные агенты
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2 мая 2017, вторник
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