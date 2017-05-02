Оздоев – «Локомотиву»: кубок должен быть на Черкизово, удачи, парни

Полузащитник «Рубина» Магомед Оздоев, выступающий на правах аренды за «Терек», пожелал удачи «Локомотиву» в финале Кубка России. 2 мая москвичи в Сочи на стадионе «Фишт» сыграют против «Урала».
«Кубок должен быть на Черкизово. Удачи, парни», — говорится в сообщении на официальной странице Оздоева в «Инстаграме».
Магомед Оздоев играл в «Локомотиве» с 2010 по 2015 год. В футболке «железнодорожников» Магомед Оздоев провёл 68 матчей, забил 3 гола и отдал 5 результативных передач.
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Урал» — «Локомотив». Начало – в 18:45 мск.