1 мая прошёл выпускной воспитанников базовой школы академии «Краснодара»

1 мая на территории академии «Краснодара» состоялся выпускной воспитанников базовой школы 2005 года рождения. Всего обучение в базовой школе Академии завершили 1090 юных «быков» из 23 филиалов.
В мероприятии приняли участие директор академии Арам Фундукян, главный тренер академии Александр Марьянович, а также игроки молодёжной команды «горожан». Они поздравили ребят с праздником и пожелали дальнейших успехов в их футбольной карьере.
На торжественной церемонии каждому выпускнику футболисты молодёжной команды вручили памятные шарфы, дипломы и медали. Завершился праздничный день масштабным «парадом выпускников» на стадионе «Краснодар» в перерыве матча главной команды, сообщает пресс-служба клуба.