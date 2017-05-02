Колосков: в России не введут видеоповторы, пока такое решение не примет ФИФА

Почётный президент РФС Вячеслав Колосков прокомментировал заявление «Краснодара», который в числе прочего призвал ввести в матчах Премьер-Лиги видеоповторы.
«Нет никакой вероятности в том, что в России введут видеоповторы. Пока аргументированное решение не примет ФИФА, никто не в силах это сделать, ни Галицкий, ни вице-премьер.
Последовательность очень простая, возьмём для примера систему с фиксацией голов. Сначала возникла идея, потом было принято принципиальное решение в международном совете по правилам. Это единственная организация, которая имеет право вносить поправки в правила игры. Туда входят четыре представителя британских государств и четыре представителя ФИФА. Они в виде эксперимента решили попробовать систему фиксации голов. Начали тестировать в отдельных странах и на чемпионате мира среди клубов. Всем понравилось, и только после этого утвердили как правило.
Если РФС по инициативе Сергея Галицкого, то есть «Краснодара», внесёт какие-то поправки в правила, то они должны пройти весь этот путь. Сформулировать свои новые правила, направить в ФИФА. Если в ФИФА посчитают нужным, то вынесут этот вопрос на рассмотрение международного совета по правилам. Дальше проведут эксперимент и только тогда внедрят в правила игры. Только так», — сказал Колосков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Никитой Кузиным.