Данни: «Спартак» в этом году – обычная команда, им очень часто везло

Полузащитник «Зенита» Мигел Данни рассказал, что в оставшейся части петербургская команда будет бороться за выход в Лигу чемпионов, учитывая, что за четыре тура до финиша в РФПЛ «Спартак» лидирует с отрывом в 8 очков.
«Тяжело быть травмированным на протяжении 9-12 месяцев. Самое важное в таких ситуациях – поддержка друзей и семьи. Мы были вместе. У спортсменов свой менталитет: мы должны быть сильными. Я очень хотел вернуться на поле, потому что чувствовал в себе силы. Я восстановился, ждал своего шанса, тренер мне его дал. Я очень рад, что вернулся. Я чувствую себя как дома, в «Зените» я девять лет: семье комфортно, я люблю этот клуб, много ему отдал, я важный парень для команды. Я всегда отдаюсь на 100%.
Я хочу продолжать помогать команде, выигрывать и набирать очки: мы на втором месте и продолжим борьбу за Лигу чемпионов. Золото – маловероятно, „Спартак“ уверенно лидирует, но сражаться надо до конца. Им очень часто везло по ходу сезона. Они выиграли очень много матчей на последних минутах. Если тебе так везет, то ты просто обязан выигрывать чемпионат. «Спартак» в этом году – обычная команда", — цитирует Данни «Фонтанка».