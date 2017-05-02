Болельщики «Локомотива» совершили самый массовый выезд в своей истории

«Локомотив» в финальном матче Кубка России против «Урала», который состоится сегодня, 2 мая, будут поддерживать более 7 тыс. болельщиков. Как сообщает официальный «твиттер» столичной команды, это самый массовый выезд красно-зелёных в истории.
Встреча пройдёт в Сочи на стадионе «Фишт», начало игры запланировано на 18:45 по московскому времени. Ранее сообщалось, что на финальный матч Кубка России продано уже более 20 тыс. билетов. Отметим, что сочинская арена вмещает чуть более 47 тыс. зрителей.
Ранее стало известно, что «Урал» организует чартерный рейс для своих болельщиков на предстоящую встречу.