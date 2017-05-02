Ибрагимович: скоро мы сможем насладиться моей игрой

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Златан Ибрагимович оставил сообщение на своей официальной странице в «Инстаграме». Футболист, который накануне был прооперирован, намекнул на скорое возвращение.
«Ещё раз спасибо за поддержку. Скоро мы будем вместе наслаждаться моей игрой», — говорится в сообщении.
Ранее агент футболиста Мино Райола сообщил, что до полного восстановления Златан Ибрагимович комментарии давать не будет. Форвард, которому на реабилитацию потребуется до девяти месяцев, завершать карьеру не собирается.