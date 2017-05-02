Бышовец: «Урал» выглядит предпочтительнее «Локомотива» в финале Кубка России

Заслуженный тренер СССР Анатолий Бышовец рассказал о своих ожиданиях перед финалом Кубка России «Урал» — «Локомотив».
«Перед матчем «Урал» выглядит предпочтительнее «Локомотива». Мы видим, что идёт полноценная подготовка к финалу. Что касается «Локо», то последние поражения и потеря игроков повышают шансы его соперника. Будет не хватать Ведрана Чорлуки, который является главным и образующим игроком в обороне. Но надо понимать, что уровень футболистов у «Локомотива» несколько выше.
Мне кажется, что очень велика не только вероятность дополнительных двух таймов, но и серии пенальти. Многое будет зависеть от удачи и реализации», — сказал Бышовец в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Никитой Кузиным.
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Урал» — «Локомотив». Начало – в 18:45 мск.