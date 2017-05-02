В Турции утверждают, что руководители «Трабзонспора» встретились с Тошичем

Полузащитник московского ЦСКА Зоран Тошич всё ещё интересен «Трабзонспору». Руководители турецкого клуба прилетали в Москву на матч 26-го тура РФПЛ ЦСКА — «Спартак» (1:2), чтобы просмотреть Тошича и провести с футболистом личную встречу, информирует Аspor.
По данным источника, руководству «Трабзонспора» понравилось выступление Тошича. Также турецкий клуб рассматривает возможность приобретения другого полузащитника «армейцев» — Бибраса Натхо.
Контракт Зорана Тошича с ЦСКА действует до июня 2017 года, так что игрок может достаться туркам бесплатно. Зоран Тошич играет в ЦСКА с 2010 года, куда перешёл из «Манчестер Юнайтед».