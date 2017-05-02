Емельянов: поначалу в «Урале» мне финансово помогали агенты

Полузащитник «Урала» Роман Емельянов накануне финального матча за Кубок России с «Локомотивом» (2 мая) в интервью Sportbox признался, что не мог подумать, что в составе екатеринбургского клуба будет бороться за один из самых престижных трофеев страны.
«Даже не думал, что у меня с командой в Екатеринбурге будет возможность завоевать трофей – я имею в виду Кубок России. Хотя должен признаться, что первый контракт с «Уралом» у меня был весьма символический, 30 тыс. рублей.
Как жил? Поначалу мне финансово помогали мои агенты, за что им большое спасибо. Благодарен им и за то, что убедили меня остаться в этом клубе. Благодарен также президенту клуба Григорию Викторовичу Иванову – за то, что поверил в меня, дал шанс. В каждой игре стараюсь это доверие оправдывать», — заявил Емельянов.