Почти 300 тыс. билетов продано на матчи Кубка конфедераций—2017

Вице-премьер РФ и президент РФС Виталий Мутко сообщил, что болельщики раскупили почти 300 тыс. билетов на матчи Кубка конфедераций—2017, который пройдёт в России.
«На Кубок конфедераций продано около 300 тыс. билетов. 90% — это российские болельщики. На матч Россия — Португалия все билеты проданы», — цитирует Мутко «Интерфакс».
По словам вице-премьера, среди иностранных болельщиков очень активно покупают билеты чилийцы, немцы, мексиканцы и американцы. Больше всего билеты покупают на матчи в Санкт-Петербурге.
Кубок конфедераций—2017 пройдёт с 17 июня по 2 июля в Москве, Петербурге, Казани и Сочи.
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