Абидаль: у «Монако» есть преимущество перед «Юве», они будут играть без давления

Экс-защитник «Монако» Эрик Абидаль поделился ожиданиями от противостояния своего бывшего клуба с «Ювентусом» в полуфинале Лиги чемпионов. Матчи между монегасками и туринцами состоятся 3 и 9 мая.
«Нас ждут два шикарных матча. „Ювентус“, определённо, является фаворитом пары, поскольку у них больше опыта в Лиге чемпионов. Но на этом этапе у „Монако“ есть преимущество — они будут играть без давления со стороны болельщиков и общественности. „Монако“ изначально ставил на упорный труд и молодых игроков. В этом была их сила с самого начала сезона.
Если «Монако» подойдёт к этим матчам с правильным настроем и использует свои шансы, то вполне может преподнести сюрприз", — сказал Абидаль в интервью Omnisport.