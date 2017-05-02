Португальский футболист дисквалифицирован на 4,5 года за нападение на арбитра

Дисциплинарный комитет португальской федерации футбола на четыре года и пять месяцев дисквалифицировал нападающего Марко Гонсалвеша, который во время матча четвёртого по силе дивизиона страны ударил главного арбитра.
Гонсалвеш, выступающий за клуб «Канелас», в апрельском матче с «Риу Тинту» столкнулся с игроком соперников и ударил того по лицу. Арбитр Хосе Родригес показал Гонсалвешу красную карточку, что вызвало гнев игрока, который набросился на рефери и нанёс ему удар коленом в голову, пишет DN.
Дисциплинарный комитет принял решение отстранить игрока от футбола на четыре года за нападение на судью, на два месяца за оскорбления и угрозы и ещё на три месяца за нападение на соперника.