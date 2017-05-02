Гришин: не надо «убивать» Васина из-за ошибки в дерби со «Спартаком»

Главный тренер молодёжной команды ЦСКА Александр Гришин прокомментировал поражение «армейцев» в матче 26-го тура российской Премьер-Лиги со «Спартаком» (1:2). Гришин, в частности, оценил ошибку защитника «армейцев» Виктора Васина в эпизоде со вторым голом красно-белых.
«Это был топовый матч, и зрители получили то, чего хотели. В матче было много моментов. Болельщики получили истинное удовольствие от игры. Никто не стал закрываться. ЦСКА с первых минут пытался забить быстрый гол, и команда доминировала. Но мы не забили. А «Спартак», изначально играя осторожно, поймал нас на контратаке. Забей Головин на 2-й минуте — и ЦСКА закрылся бы, а «Спартаку» пришлось бы атаковать и раскрываться. Единственное, что радует, — это то, что получилась классная игра. Это заслуга обеих команд.
Каждый тренер отталкивается от своих игроков. Было видно, что «Спартак» хотел закрыть правый наш фланг, куда перевели и Зобнина к Комбарову. По моменту с ошибкой Васина. Ругать Виктора, наверное, не стоит, такие моменты бывают у спортсменов. Без ошибок спорт неинтересен, без них каждая игра тогда будет заканчиваться со счётом 0:0. Из-за одной ошибки футболиста условно «убивать» не стоит", — цитирует Гришина «Спорт FM».