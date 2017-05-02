«Урал» объявил стартовый состав на финал Кубка России с «Локомотивом»

«Урал» объявил стартовый состав на финальный матч Кубка России с «Локомотивом». Встреча состоится в Сочи на стадионе «Фишт».
«Урал»: Заболотный, Новиков, Табидзе, Балажиц, Данцев, Емельянов, Бикфалви, Димитров, Лунгу, Ильин, Павлюченко.
Запасные: Арапов, Тимофеев, Меркулов, Динга, Павленко, Фидлер, Ломакин, Серченков, Коробов, Глушков, Щербаков, Манучарян.
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию финального матча Кубка России «Урал» — «Локомотив». Начало встречи запланировано на 18:45 по московскому времени.