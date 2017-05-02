Савио: Роналду не так хорош в этом сезоне, но по-прежнему способен на многое

Бывший полузащитник «Реала» Савио поделился мнением о текущей форме нападающего «сливочных» Криштиану Роналду.
«Мы привыкли видеть, что Роналду каждый сезон забивает 40-60 голов. Для футболиста нормально переживать взлёты и падения. В этом сезоне Криштиану не так хорош, как в предыдущих. Но достаточно взглянуть на его статистику, чтобы понять, что он продолжает приносить „Реалу“ много голов и результативных передач. Возможно, дело в его физической форме, но очевидно, что проводить на стабильно высоком уровне пять-семь сезонов — это очень сложно. И всё же я думаю, что Роналду по-прежнему способен на многое» — сказал Савио в интервью Omnisport.
В нынешнем сезоне Роналду забил 32 гола в 40 матчах.