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Рой Кин: «МЮ», «Челси» и «Арсенал» не должны радоваться 4-му месту, это же позор

2 мая 2017, вторник. 18:52. Футбол

Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Рой Кин признался, что ему не по душе низкий уровень амбиций топ-клубов АПЛ.

«Когда я вижу, как такие клубы, как «Ливерпуль» и «Манчестер Юнайтед», празднуют попадание в четвёрку сильнейших, я поёживаюсь. Нет, серьёзно. Вы думаете, что «Реал» и «Барселона» будут радоваться четвёртому месту? Да бросьте.

Люди говорят, мол, попасть в четвёрку лучших здорово из-за финансов, и это было бы здорово для таких команд, как «Лестер». Но чтобы «МЮ», «Челси» или «Арсенал» радовались четвёртому месту? Это же позор", — цитирует Кина Goal.

Источник: Goal Сообщить об ошибке
Теги
Арсенал Лондон Ливерпуль Манчестер Юнайтед Челси Рой Кин
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