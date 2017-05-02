Сорин: нынешнее поколение сборной Аргентины заслуживает выиграть ЧМ

Бывший защитник сборной Аргентины Хуан Пабло Сорин поделился мнением о шансах текущего поколения национальной команды выиграть чемпионат мира.
«Нынешнее поколение сборной Аргентины во главе с Месси заслуживает выиграть чемпионат мира. Они победили на чемпионате мира U20, на Олимпийских играх и трижды очень близко подходили к титулу на взрослом уровне.
Я верю, что потенциал этой команды позволяет сделать заключительный шаг. Конечно, делать этот шаг нужно своевременно, и надо выйти на турнир, который пройдёт в России", — цитирует Сорина Supreme Committee for Delivery & Legacy.