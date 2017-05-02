Вальбуэна: сейчас у «Лиона» в Лиге Европы одна цель — выйти в финал

Полузащитник «Лиона» Матьё Вальбуэна поделился ожиданиями от первого матча 1/2 финала Лиги Европы с «Аяксом». Встреча состоится 3 мая в Амстердаме.
«Здорово выступать в полуфинале Лиги Европы — мало кто ожидал от нас такого. „Аякс“ — отличная команда, и нас ждёт тяжёлая игра. Нам пришлось потратить много сил, чтобы попасть в эту стадию турнира, но здесь ещё сложнее. Раз уж мы в полуфинале, то цель может быть только одна — выход в финал. Знаем, что „Аякс“ никто не обыгрывал в Лиге Европы, и понимаем, насколько нам будет сложно», — приводит слова Вальбуэна L'Equipe.