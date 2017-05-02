Бош: «Лион» не может быть плохой командой, ведь он вышел в полуфинал Лиги Европы

Главный тренер «Аякса» Петер Бош поделился ожиданиями от первого матча 1/2 финала Лиги Европы с «Лионом». Встреча состоится 3 мая в Амстердаме.
«Мы играем в полуфинале Лиги Европы, наши футболисты готовы к бою. „Лион“ — отличная команда, и по-другому быть не может, поскольку они вышли в полуфинал. Мы тщательно анализировали их игру, в первую очередь — противостояние с АЗ. Тогда они были в лучшей форме, но „Лион“ остаётся мастеровитой командой. Участие Ляказетта в матче под вопросом? Мы готовы к любому развитию событий», — приводит слова Боша L'Equipe.