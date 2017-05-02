Джан: «Ливерпуль» сделал очень-очень большой шаг к Лиге чемпионов

Полузащитник «Ливерпуля» Эмре Джан поделился впечатлениями от победы над «Уотфордом» в матче 35-го тура чемпионата Англии. Встреча проходила в Уотфорде на стадионе «Викарэйдж Роуд» и завершилась со счётом 1:0 в пользу гостей. Джан забил единственный мяч.
«Мы сделали очень-очень большой шаг к Лиге чемпионов. Думаю, если „Ливерпуль“ сыграет в оставшихся трёх матчах на своём уровне, то добудет три победы и попадёт в ЛЧ. Наша цель — играть в Лиге чемпионов, потому что в таком клубе с таким подбором игроков цель должна быть только одна — ЛЧ. Мы сделаем всё возможное», — цитирует Джана сайт «Ливерпуля».