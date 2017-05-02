Эррера: благодарен тем, кто видит во мне следующего капитана «МЮ»

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Андер Эррера прокомментировал слухи о том, что он может стать капитаном команды после того, как её покинут ветераны Уэйн Руни и Майкл Кэррик. 27-летний испанец перебрался в «МЮ» летом 2014 года.
«Я благодарен тем, кто видит во мне следующего капитана „МЮ“, но это произойдёт нескоро. Нужно уважать тех игроков, которые провели в команде много времени и матчей. В „Реале“ и „Барселоне“ капитанами являются испанцы, так что логично, что в „МЮ“ есть и будет то же самое. Стараюсь не думать о подобных вещах», — цитирует Эрреру Goal.