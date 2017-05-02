Буффон: в молодости чувствуешь себя несокрушимым, я это помню по своей карьере

Голкипер «Ювентуса» Джанлуижи Буффон поделился ожиданиями от противостояния с «Монако» в полуфинале Лиги чемпионов. Первый матч состоится 3 мая в Монако.
«Если „Монако“ участвует в полуфинале, значит заслужил это. Полагаю, матч будет равным. Думаю, мы превосходим соперника в опыте, но зато у него молодая и энергичная команда. Она полна юношеской смелости и энтузиазма. Когда ты молод, а я это помню по своей карьере, то чувствуешь себя несокрушимым. На пути сюда „Монако“ выбил ряд топ-клубов.
Два года назад мы почти и не мечтали о выходе в финал. Сейчас же это кажется достойной наградой за всю ту работу, что мы проделали на данный момент в турнире", — цитирует 39-летнего Буффона официальный сайт УЕФА.