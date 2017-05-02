Буффон: «Реал», кажется, родился под счастливой звездой

Голкипер «Ювентуса» Джанлуижи Буффон поделился ожиданиями от противостояния «Реала» и «Атлетико» в полуфинале Лиги чемпионов. Первый матч состоится 2 мая на стадионе «Реала».
«Буду смотреть мадридское дерби, но не буду болеть ни за одну из команд. Играть с любым из этих клубов будет сложно. Восхищаюсь духом „Атлетико“, а „Реал“, кажется, родился под счастливой звездой. Он выигрывает матчи так, как сложно даже придумать», — цитирует Буффона официальный сайт УЕФА.
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию первого полуфинального матча Лиги чемпионов «Реал» — «Атлетико». Начало запланировано на 21:45 по московскому времени.