Фанаты «Локомотива» подрались между собой после матча с «Уралом»: видео

Болельщики «Локомотива» подрались между собой после финального свистка в финальном матче Кубка России-2016/17 с «Уралом». Врачи унесли с сектора «железнодорожников» двух фанатов, передаёт корреспондент «Чемпионата» Роман Соловьёв.
«Локомотив» победил «Урал» со счётом 2:0. Встреча проходила в Сочи на стадионе «Фишт». Московская команда выиграла Кубок России в седьмой раз и повторила рекорд ЦСКА. Следом идут «Спартак» и «Зенит», побеждавшие в этом турнире по три раза. «Урал» в Кубке России не побеждал.
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