Болельщики выбежали на поле после окончания финального матча Кубка России между московским «Локомотивом» и екатеринбургским «Уралом». Уводить фанатов с поля пришлось стюардам и полиции, передаёт корреспондент «Чемпионата» Роман Соловьёв.
«Локомотив» победил «Урал» со счётом 2:0. Встреча проходила в Сочи на стадионе «Фишт». Московская команда выиграла Кубок России в седьмой раз и повторила рекорд ЦСКА. Следом идут «Спартак» и «Зенит», побеждавшие в этом турнире по три раза. «Урал» в Кубке России не побеждал.
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