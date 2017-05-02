Жардим: думаю, «Монако» забьёт на стадионе «Ювентуса»

Главный тренер «Монако» Леонарду Жардим поделился ожиданиями от противостояния с «Ювентусом» в полуфинале Лиги чемпионов. Матчи между монегасками и туринцами состоятся 3 (Монако) и 9 мая (Турин).
«У „Ювентуса“ есть дух победителей. Это хорошо организованная команда с физически мощной обороной. У них сильная атака, которой нужно всего пару моментов, чтобы забить гол. „Ювентус“ — хладнокровная команда, которая к тому же очень хороша при стандартах. Против неё очень тяжело обороняться. Завтра нас ждёт большой матч.
Я думаю, что мы забьём на стадионе «Ювентуса» в ответной игре. Мы уже забивали по три мяча в Дортмунде и Манчестере, а в Лондоне забили «Тоттенхэму» два.
«Ювентус» существенно отличается от Дортмунда и «Сити». Эти клубы больше ориентированы на атаку и менее сконцентрированы на обороне. Нам нужно уделить внимание переходным фазам в атаке и обороне. Когда «Ювентус» действует тактически грамотно, забить ему очень непросто. Поэтому в начальных стадиях атак мы должны действовать быстро.", — цитирует Жардима сайт УЕФА.