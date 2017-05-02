Майкон: я сразу говорил, что хочу творить историю и выигрывать трофеи с «Локо»

Форвард московского «Локомотива» Майкон поделился впечатлениями от финального матча Кубка России с «Уралом». Встреча проходила в Сочи на стадионе «Фишт» и завершилась со счётом 2:0 в пользу «железнодорожников».
«Это мой второй кубок. Когда я пришёл в «Локомотив», сразу сказал, что хочу творить историю и выигрывать трофеи. Я очень рад. Для меня этот кубок самый значимый. Я долго не играл, восстанавливался после травмы, а сейчас мы одержали победу!» — приводит слова Майкона официальный сайт «Локомотива».