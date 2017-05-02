Тарханов: я считаю, что решающую роль в финале Кубка России сыграл опыт

Главный тренер «Урала» Александр Тарханов поделился впечатлениями от поражения в финальном матче Кубка России с «Локомотивом». Встреча проходила в Сочи на стадионе «Фишт» и завершилась со счётом 2:0 в пользу «железнодорожников».
«Игра у нас была, но не всё получалось в атаке. Я считаю, что решающую роль в матче сыграл опыт. «Локомотив» – это команда, которая не раз завоевывала Кубок России, в последний раз – два года назад. Соперник прессинговал хорошо, в первом тайме мы были скованными. Был груз ответственности, но по самоотдаче я не могу предъявить претензии к своим игрокам. Что касается стычки в конце матча между футболистами, то было много свистков, много борьбы, из-за этого и произошла эта стычка», — передаёт слова Тарханова NDNews.