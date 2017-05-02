Фидлер: у нас многие иностранцы приезжают и думают, что могут говорить что хотят

Полузащитник «Урала» Артём Фидлер поделился впечатлениями от поражения в финальном матче Кубка России с «Локомотивом». Встреча проходила в Сочи на стадионе «Фишт» и завершилась со счётом 2:0 в пользу «железнодорожников». На 94-й минуте вспыхнула массовая драка, по итогам которой судья Алексей Николаев удалил четырёх игроков, в том числе Фидлера.
«Команда впервые играла в финале Кубка России. Многие ребята никогда раньше не выступали на таком уровне, поэтому, наверное, было волнение. Нужно отдать должное «Локомотиву», они справедливо выиграли.
Драка? Это наше с ним дело. У нас многие иностранцы приезжают и думают, что могут говорить всё, что угодно. Ари? Я говорю – многие иностранцы. Мы не думали о Лиге Европы, победе в Кубке. Но это был откровенно не наш день, играли плохо. Но свой кубок «Урал» ещё возьмёт. Он не за горами. Подам ли руку Фернандешу? Думаю, нет», — передаёт слова Фидлера корреспондент «Чемпионата» Роман Соловьёв.