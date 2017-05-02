Фернандеш: этот Кубок для меня более значим, чем первый, я счастлив

Полузащитник «Локомотива» Мануэл Фернандеш поделился впечатлениями от финального матча Кубка России с «Уралом». Встреча проходила в Сочи на стадионе «Фишт» и завершилась со счётом 2:0 в пользу «железнодорожников».
«Я очень доволен и счастлив. Мы заслужили победу. Сезон складывался тяжело, но мы не опускали руки и работали как одна команда. Конечно, я хочу поблагодарить болельщиков за поддержку. Этот Кубок для меня более значим, чем первый. Сейчас я чувствую себя частью настоящей семьи», — цитирует Фернандеша пресс-служба «Локомотива».