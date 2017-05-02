Нигматуллин: «Локо» — специалист в Кубке России, что в очередной раз доказал

Бывший голкипер «Локомотива» Руслан Нигматуллин прокомментировал победу «железнодорожников» над «Уралом» (2:0) в финале Кубка России.
«От души рад за «Локомотив», поздравляю бывший клуб с заслуженной победой, а Юрия Сёмина с рекордным пятым Кубком. «Локо» — специалист в этом соревновании, что в очередной раз и доказал. Рад, что сезон спасён, благодаря этой победе и в следующем увидим «железнодорожников» в еврокубках. Хотелось бы, чтобы теперь наладились дела и в чемпионате России.
Думаю, что к потасовке в конце привёл высокий градус игры. Результат был слишком важен для обеих команд. «Урал» вообще впервые забрался так высоко, потому тоже не хотел уступать. Это можно понять. Для футбола такие моменты – редкость, это ведь не хоккей. Но надеюсь, что ребят не сильно накажут», — сказал Нигматуллин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Иваном Ковалёвым.