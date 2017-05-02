Емельянов: вроде бы Фернандеш сказал Фидлеру про маму что-то

Полузащитник «Урала» Роман Емельянов объяснил причины массовой драки, случившейся на последних минутах финального матча Кубка России с «Локомотивом» (0:2).
«Я сидел на скамейке запасных, но вроде бы Мануэл Фернандеш сказал нашему капитану про маму что-то. Я не знаю точно, но Артём Фидлер так сказал. И он не сдержался и полез на них на всех», — цитирует Емельянова Znak.
По итогам массовой драки судья Алексей Николаев удалил четырёх игроков. Прямые красные карточки получили Ари, Джефферсон Фарфан, Артём Фидлер и Эдгар Манучарян.