Мутко: хороший финал, всё было как на хорошей свадьбе

Вице-премьер РФ, глава Российского футбольного союза Виталий Мутко поделился впечатлениями от финального матча Кубка России между «Уралом» и «Локомотивом» (0:2).
«Хороший финал, всё было как на хорошей свадьбе. Команды старались, но «Урал» «перегорел». «Локомотив» был помастеровитее, был сильнее и заслуженно победил», — цитирует Мутко ФАН.
На 94-й минуте вспыхнула массовая драка, по итогам которой судья Алексей Николаев удалил четырёх игроков. Прямые красные карточки получили Ари, Джефферсон Фарфан, Артём Фидлер и Эдгар Манучарян.