Все игроки «Урала» получат знаки отличия за заслуги перед Свердловской областью

Президент «Урала» Григорий Иванов сообщил, что игроки «шмелей» получат знаки отличия за заслуги перед Свердловской областью после финала Кубка России с «Локомотивом». Встреча проходила в Сочи на стадионе «Фишт» и завершилась со счётом 2:0 в пользу «железнодорожников».
«По поводу премий за выход в финал Кубка России: это наши внутренние дела. Но губернатор сказал, что все ребята получат знаки отличия за заслуги перед Свердловской областью. Это большое дело», — сказал Иванов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Иваном Ковалёвым.