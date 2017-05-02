Сёмин: конечно же, буду работать в «Локомотиве» в следующем сезоне

Главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин после победы со счётом 2:0 над «Уралом» в финальной игре Кубка России сообщил, что останется в московском клубе на следующий сезон.
«Конечно же, я останусь в „Локомотиве“ и буду работать здесь в следующем сезоне», — сказал Сёмин на послематчевой пресс-конференции.
69-летний специалист вернулся в «Локомотив» в августе 2016 года, подписав контракт по схеме «1+1». В турнирной таблице российской Премьер-Лиге после 26 туров «железнодорожники» идут на восьмом месте.