Пейчинович: я не видел начала драки, но когда получил удар, надо отвечать

Защитник «Локомотива» Неманья Пейчинович поделился впечатлениями от финального матча Кубка России с «Уралом». Встреча проходила в Сочи на стадионе «Фишт» и завершилась со счётом 2:0 в пользу «железнодорожников».
«Тяжело было психологически, потому что не выиграли три игры в РФПЛ подряд. Финал пришёлся на тяжелый момент для нас. Показали сегодня характер. Спасибо болельщикам за поддержку. Сёмин в перерыве просил бежать больше в середине поля, открываться. Мы знали, что хорошие моменты будут, так и получилось. Ещё момент был у Фернандеша. 2:0 — хороший счёт.
Что в концовке произошло с Фарфаном и Ари? Это один плохой момент. Нервный игрок «Урала» был, потому что проигрывали 0:2. Так нельзя делать, это непрофессионально. Я не видел начало инцидента, но продолжение видел… Когда получил удар — должен отвечать», — цитирует Пейчиновича Rusfootball.