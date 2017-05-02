Г. Иванов: с Сёминым у нас всё в порядке, после игры уже обнялись

Президент «Урала» Григорий Иванов поделился впечатлениями от поражения в финальном матче Кубка России с «Локомотивом». Встреча проходила в Сочи на стадионе «Фишт» и завершилась со счётом 2:0 в пользу «железнодорожников». На 94-й минуте вспыхнула массовая драка, по итогам которой судья Алексей Николаев удалил четырёх игроков, в том числе Фидлера.
«Локомотив» опытнее, это хорошая команда, в которой собраны сильные игроки. Нам немного не хватило опыта, это был первый финал для нас, потому у ребят был мандраж. Не смогли справиться с этим в концовке. Всё закономерно, и получилось так, как получилось.
С Юрием Сёминым у нас всё в порядке. Он, наверное, немного не понял меня, я-то вообще не хотел никуда выбегать. Но когда у них побежали все – тренерский штаб и массажист, мы тоже вышли. Он спросил: «Что вы творите?», а я сказал: «А что мы тут делаем? Это футболисты между собой разбираются». После игры уже обнялись, я поздравил Сёмина с победой, так что всё хорошо. Это футбол, это эмоции. Всё нормально закончилось, не думаю, что кто-то из наших был кто-то зол. Конечно, неприятно проигрывать и участвовать в таких потасовках», — сказал Иванов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Иваном Ковалёвым.